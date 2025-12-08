Il boato poi l' incendio | casa esplode all' alba una vittima

Tragedia a Barberino del Mugello, in provincia di Firenze, dove poco dopo le 4 di oggi, lunedì 8 dicembre, si è verificata un'esplosione seguita da un incendio in un appartamento al primo piano di un edificio in via Garibaldi.Paura tra i residenti, che hanno avvertito distintamente il boato. Sul. 🔗 Leggi su Today.it

Approfondisci con queste news

Esplode la bombola, muro sventrato in una casa di via Diaz a Fermo: va a processo alla soglia dei 90 anni - Per l’accusa, l’uomo avrebbe tenuto una condotta negligente: non aveva custodito la bombola come previsto dalle normative e l’aveva lasciata esposta ai raggi del sole ed alle intemperie. Segnala corriereadriatico.it