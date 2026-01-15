Incendio in casa nel Salernitano | grave una donna intossicato il figlio

Un incendio si è verificato a Policastro Bussentino, nel Salernitano, causando gravi ustioni a una donna di 70 anni e intossicazioni per il figlio. L’incendio ha distrutto la cucina e reso inagibile l’intera abitazione. Le autorità sono intervenute prontamente per soccorrere i presenti e avviare le operazioni di sicurezza e ricostruzione.

