Incendio in casa nel Salernitano | grave una donna intossicato il figlio

Un incendio si è verificato a Policastro Bussentino, nel Salernitano, causando gravi ustioni a una donna di 70 anni e intossicazioni per il figlio. L’incendio ha distrutto la cucina e reso inagibile l’intera abitazione. Le autorità sono intervenute prontamente per soccorrere i presenti e avviare le operazioni di sicurezza e ricostruzione.

Una 70enne è rimasta gravemente ustionata nell'incendio della sua abitazione a Policastro Bussentino (Salerno); il rogo ha distrutto la cucina e ha reso inagibile l'intero appartamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Dramma nel salernitano, donna trovata morta in casa dal figlio Leggi anche: Incendio in casa, muore una donna: grave il marito La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Incendio nella sede dell'azienda di smaltimento rifiuti: si indaga. Incendio in casa nel Salernitano: grave una donna, intossicato il figlio - Una 70enne è rimasta gravemente ustionata nell'incendio della sua abitazione a Policastro Bussentino (Salerno); il rogo ha distrutto la cucina e ha reso ... fanpage.it

Incendio in casa nel Salernitano, ci sono 4 feriti e intossicati: arrivano pompieri e ambulanze - Incendio a Eboli, in provincia di Salerno, in via don Rumolo. fanpage.it

Incendio nel salernitano, a fuoco appartamento - Un incendio di vaste proporzioni ha colpito nel pomeriggio di oggi un’abitazione situata in via Alfonso Balzico, nel cuore di Cava de’ Tirreni. infocilento.it

Allarme per un incendio in una casa sul Renon ieri pomeriggio. Le fiamme hanno interessato il sottotetto dell'abitazione. Sul posto i vigili del fuoco volontari della zona che hanno spento il rogo, fortunatamente non si sono registrati feriti. - facebook.com facebook

#Incendio in casa, la poltrona prende fuoco: morta una donna x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.