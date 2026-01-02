In tre ore 80 feriti all' ospedale del Vallese Il direttore | Per 30 condizioni disperate

Nelle tre ore successive all’incendio nel Vallese, 119 persone sono state ferite, di cui circa la metà ha ricevuto cure presso l’ospedale locale. Il direttore dell’ospedale ha riferito che 80 pazienti sono stati ricoverati, con circa 30 in condizioni disperate. L’incidente ha coinvolto un numero significativo di persone, evidenziando l’urgenza e la gravità della situazione.

"Sono 119 le persone ferite nell'incendio, metà delle quali sono state curate all'ospedale del Vallese". Lo ha affermato il presidente del canton Vallese Mathias Reynard, aggiornando il bilancio della tragedia di Crans-Montana. "Ci troviamo di fronte a un dramma per la Svizzera e l'Unione Europea - ha detto - Una cinquantina di feriti sono stati trasferiti in ospedali europei specializzati in gravi ustioni". "Ottanta sono arrivati??in tre ore", ha spiegato Éric Bonvin, direttore dell'ospedale vallesano di Sion, che ha descritto l'enorme afflusso di vittime nella struttura. Oggi trenta feriti sono ancora ricoverati qui, perché a causa delle gravi condizioni in cui versano non possono essere trasferiti.

