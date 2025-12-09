Anziana investita da un' auto in ospedale in condizioni disperate
Ancora un grave incidente lungo le strade della provincia di Padova. Nel tardo pomeriggio odierno 9 dicembre alle 17.30 una donna di 85 anni mentre stava attraversando la strada all'altezza di via Torino ad Albignasego è stata investita da un'auto. L'anziana dopo l'impatto è rotolata sull'asfalto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Investita sulla strada nel bosco. Muore anziana di 79 anni. Era un medico in pensione
Anziana morta investita: conducente dell'auto indagato per omicidio stradale
Anziana investita e trasportata d'urgenza in ospedale: è grave
VITERBO - La donna è stata urtata dalla vettura ed è finita a terra con una brutta caduta #anziana #investita #viterbo - facebook.com Vai su Facebook
Morta l'anziana investita sabato a Fornovo Taro - È morta nella notte di lunedì 8 dicembre la donna investita da un'auto la mattina di sabato 6 in via Solferino a Fornovo Taro, in provincia di Parma. Secondo rainews.it
Migliori anime underdog 2025 torna con grandi novità per la stagione 2 jumptheshark.it
Rebecca Ferguson è un' IA contro Chris Pratt nel nuovo trailer italiano di Mercy: Sotto Accusa comingsoon.it
Ascolti TV 9 Dicembre 2025: i dati Auditel della prima serata atomheartmagazine.co
Traffico Roma del 09-12-2025 ore 18:30 romadailynews.it
Associazione a delinquere e droga: i dettagli della maxi operazione anteprima24.it
Russia, attacco con droni in Ciuvasia: l'esplosione ripresa in un video lapresse.it