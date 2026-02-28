Sono dovuti tornare nell’azienda di rottami "Luchetta" a Passatempo tra Osimo e Filottrano ieri notte i vigili del fuoco. Un focolaio si era riacceso sotto i cumuli di materiale. "Giovedì sera ho svolto un nuovo sopralluogo nella ditta e in coordinamento con gli enti preposti ho prorogato l’ordinanza che ho firmato fino a nuova comunicazione, a seguito delle indicazioni che provengono da Vigili del fuoco, Ast e Arpam – informa la sindaca Michela Glorio -. Restano dunque valide le precauzioni per chi vive a un raggio di un chilometro dalla ditta incendiata: finestre chiuse, pulizia delle pertinenze esterne e degli impianti di areazione ed evitare il consumo di cibi coltivati nella stessa zona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Focolai nella ditta andata a fuoco: nuovi interventi. Si indaga per capire come è scoppiato l’incendio

Incendio nella notte a Nocera Inferiore: a fuoco il camion di una dittaAncora fiamme nell'Agro: è stata la volta della zona industriale di Nocera Inferiore, dove, nella notte, è andato a fuoco un furgone di un’azienda di...

Incendio a Matierno: a fuoco un'auto parcheggiata, si indagaAttimi di tensione, intorno alle 19 di oggi, a Matierno: non lontano da viale Della Repubblica, infatti, per cause da accertare, un'auto parcheggiata...