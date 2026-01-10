Incendio nella notte a Nocera Inferiore | a fuoco il camion di una ditta

Nella notte a Nocera Inferiore si è verificato un incendio che ha interessato un camion di una ditta di logistica, parcheggiato in via Caravaggio nella zona industriale. L’evento ha attirato l’attenzione sulla sicurezza delle attività commerciali locali. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incendio, che ha provocato danni materiali senza conseguenze per le persone coinvolte.

Ancora fiamme nell'Agro: è stata la volta della zona industriale di Nocera Inferiore, dove, nella notte, è andato a fuoco un furgone di un’azienda di logistica, parcheggiato in via Caravaggio. Sul posto, i Vigili del Fuoco per domare il rogo e provvedere alla messa in sicurezza dell'area, nonché. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Incendio nella notte ad Arezzo: a fuoco il deposito di una ditta orafa Leggi anche: Incendio nella notte, a fuoco una siepe: le fiamme danneggiano una veranda e il garage La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Incendio in via Nazionale a Nocera Superiore, alcuni residenti evacuati con le scale; Incendio in un appartamento a Nocera Superiore: corrono i pompieri; Maltempo: rinviata la Notte Bianca a Nocera Superiore e lo spettacolo Febbre Italiana.; Pagani, notte di paura in via Alcide De Gasperi: incendiata e fatta esplodere l'auto di un Carabiniere sotto casa. Incendio nella zona industriale di Nocera Inferiore, distrutto un furgone di un’azienda di logistica - Secondo quanto riferito dai responsabili della ditta, l’origine del rogo sarebbe dolosa. agro24.it

Pagani, due auto incendiate nella notte in via De Gasperi: indagini in corso - Gli autori, presumibilmente due persone, sarebbero stati ripresi da un sistema di videosorveglianza mentre cospargevano uno dei veicoli con un liquido infiammabile prima di appiccare le fiamme. agro24.it

Paura a Nocera Superiore, incendio in un palazzo: residenti evacuati - Paura a Nocera Superiore, ieri sera intorno alle 20, quando un incendio ha interessato un sottoscala di una palazzina in via Nazionale. msn.com

Nella notte di Capodanno, un incendio devastante nel bar Le Constellation di Crans-Montana intrappola centinaia di ragazzi: 40 muoiono, 6 sono italiani, tutti adolescenti. Oltre cento restano feriti, tra cui 13 italiani oggi ricoverati in condizioni gravissime. In qu - facebook.com facebook

Amsterdam, incendio in una chiesa nella notte di Capodanno: crolla il campanile x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.