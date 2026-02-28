inaugurata in comune la mostra contronatura

In Comune è stata inaugurata la mostra Contronatura, dove pneumatici, cerchioni, batterie per auto, ombrelli e tastiere di pc provenienti da spazzatura sono stati trasformati in oggetti espositivi. La mostra mette in evidenza i materiali di scarto che accumuliamo quotidianamente, presentandoli in modo sorprendente e visivamente interessante. L’esposizione si concentra su elementi di rifiuto comuni, riutilizzati come opere d’arte.

Pneumatici, cerchioni, batterie per auto, ombrelli e tastiere di pc da spazzatura diventano oggetti da esposizione, a dimostrazione di quello che ogni giorno buttiamo. Si chiama ‘ Contronatura ’ ed ha preso il via mercoledì, la mostra visitabile liberamente nell’atrio del municipio di Capannori, che raccoglie una serie di rifiuti raccolti dai volontari di Legambiente Capannori e Piana Lucchese ed altre associazioni. Ci sono gli oggetti più strani e rappresentativi ritrovati dai volontari nei fossi, nei parchi e per le strade del territorio in occasione dell’iniziativa ‘Puliamo il mondo’ promossa da Legambiente. Tra questi anche una lavatrice, rifiuti tessili, scarpe, e perfino un seggiolino auto per bambini, una gettoniera, un condizionatore portatile e una minimoto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

