Inaugurata la mostra dedicata a Mengaroni
Ancora due giorni di eventi, a Pesaro, nel weekend lungo dell’8 dicembre. Ieri è stata inaugurata la mostra “‘ Ferruccio Mengaroni (1875 - 1925). Genio della ceramica “, con cui Pesaro celebra un protagonista indiscusso della maiolica pesarese in occasione di un doppio anniversario: i 150 anni dalla nascita e il centenario della morte. Doppia anche la sede: i Musei Civici di Palazzo Mosca cui si affianca il CAME (Ceramiche Artistiche Mengaroni), uno dei tre musei del Liceo Artistico Mengaroni. Ultimo week end di Gran Buffet di Marco Morosini. La personale dell’artista e designer pesarese, sarà visitabile fino a domani alla Falegnameria di Palazzo Mosca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
