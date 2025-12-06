Inaugurata la mostra internazionale | Etruschi in Olanda

Arezzo, 6 dicembre 2025 – . Taglio del nastro per l’esposizione che celebra i 40 anni delle relazioni culturali fra la città etrusca e Leida. Il sindaco propone un gemellaggio. Taglio del nastro per la mostra “Gli Etruschi in Olanda”, l’evento espositivo che celebra i 40 anni del progetto culturale che lega Cortona e la città di Leida, nel segno della cultura etrusca e della collaborazione internazionale. Il progetto espositivo, promosso dal Comune di Cortona e dall’Accademia Etrusca, in collaborazione con il Rijksmuseum van Oudheden di Leida e con la Fondazione Rovati di Milano, comprende cinque sezioni con 150 reperti, fra cui 10 straordinari bronzi della Collezione Corazzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Inaugurata la mostra internazionale: «Etruschi in Olanda»

Argomenti simili trattati di recente

Inaugurata anche la mostra fotografica “Via Transilvanica – Il cammino che unisce” - facebook.com Vai su Facebook

Inaugurata la mostra internazionale: «Etruschi in Olanda» - Taglio del nastro per l’esposizione che celebra i 40 anni delle relazioni culturali fra la città etrusca e Leida. Scrive lanazione.it

A 40 anni dal Progetto Etruschi Cortona ospita la mostra internazionale “Dalle raccolte cortonesi all’Olanda di Leida” - Fino al 15 marzo 2026 il MAEC di Cortona ospita una mostra che parte dalle radici settecentesche dell’Accademia Etrusca ... Lo riporta intoscana.it

Natale con i tesori etruschi, a Cortona tornano dall'Olanda anche il fanciullo con l'oca e il grifo - Maec – Museo dell’Accademia Etrusca e della Città di Cortona inaugura una mostra eccezionale che celebra un legame culturale profondo e storico: “Gli Etruschi in Olanda. Si legge su corrierediarezzo.it

A Cortona la mostra Etruschi in Olanda con 150 opere - Una selezione di 150 opere, fra cui 10 suggestivi bronzi della collezione Corazzi dal Rijksmuseum van Oudheden di Leida, sono al centro della mostra "Gli Etruschi in Olanda. Come scrive ansa.it

"Etruschi in Olanda" al via. Sarà al Maec fino al 15 marzo - CORTONA Apre oggi al pubblico, negli spazi di Palazzo Casali, la mostra “Gli Etruschi in Olanda. Segnala msn.com

“Gli Etruschi in Olanda”, nuova mostra al Maec - Nuova collaborazione internazionale per il Maec – Museo dell’Accademia Etrusca e della Città di Cortona che presenta la mostra “Gli Etruschi in Olanda. Riporta teletruria.it