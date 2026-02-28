Il Como batte 3-1 il Lecce in rimonta e vede la Champions

Il Como ha vinto 3-1 contro il Lecce nel match della 27ª giornata di Serie A 20252026 giocato al Sinigaglia. I gol di Douvikas, Rodriguez e Kempf hanno completato la rimonta dopo il vantaggio iniziale del Lecce. La squadra di mister Cesc Fabregas si mantiene in zona Champions League, spingendo oltre il risultato.

AGI - Il Como non molla la zona Champions League. Anzi, l'aggredisce. I ragazzi di mister Cesc Fabregas, infatti, stendono 3-1 anche il Lecce nel match del Sinigaglia valido per la 27^ giornata di Serie A 20252026: decidono i gol di Douvikas, Rodriguez e Kempf che ribaltano il vantaggio salentino. Dopo un'iniziale fase di studio, i padroni di casa, con Nico Paz in panchina, provano a farsi vedere dalle parti di Falcone con Douvikas, che però sbaglia la conclusione. Al 13' la squadra giallorossa, con un lampo, trova la rete del vantaggio grazie a Lassana Coulibaly: il centrocampista sfrutta un perfetto assist di Banda battendo Butez con un colpo di testa.