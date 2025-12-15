Volto deformato da un accoltellamento | la polizia arresta due persone

Due giovani tunisini senza fissa dimora sono stati arrestati dalla polizia di Montecatini Terme in seguito a un accoltellamento che ha causato gravi deformazioni al volto di un uomo asiatico. Le misure cautelari sono state disposte in carcere, nell'ambito di un'indagine che ha portato all'identificazione dei responsabili.

© Lanazione.it - Volto deformato da un accoltellamento: la polizia arresta due persone Montecatini Terme (Pistoia), 15 dicembre 2025 – La polizia ha eseguito due misure cautelari in carcere pe r l'accoltellamento al volto, con lesioni permanenti, a un asiatico, a carico di due giovani della Tunisia, entrambi senza fissa dimora e già conosciuti dalle forze dell'ordine. I due tunisini arrestati ora sono accusati di 'lesioni personali aggravate e deformazioni dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso'. L'aggressione avvenne il 7 ottobre, prima di mezzanotte. La polizia, prima della misura eseguita oggi, aveva già arrestato per tentato omicidio altri due nordafricani che colpirono con numerose coltellate un altro pakistano.

