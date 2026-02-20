Famiglia con bambini bloccata in auto nella neve sull' Aspromonte per colpa del navigatore | soccorsa

Una famiglia con bambini è rimasta bloccata in auto sulla strada dell'Aspromonte a causa di un errore nel navigatore. La neve ha investito la zona, rendendo difficile la circolazione. I genitori hanno chiamato i soccorsi, che sono arrivati con mezzi e personale dell'Anas per liberare l’auto. Le temperature rigide e le fitte nevicate complicano le operazioni di salvataggio. Il maltempo continua a colpire la Calabria, provocando disagi e danni nel Sud Italia. La situazione rimane critica nelle aree montane della regione.

Una famiglia con bambini, seguendo il navigatore, è rimasta bloccata in auto, a causa di una forte nevicata, lungo la Strada provinciale Montalto-Polsi, nel territorio del Parco Nazionale dell'Aspromonte, nel Reggino, ed è stata soccorsa e salvata da personale dell'Anas. Le squadre dell'Azienda erano impegnate a liberare e rendere percorribile la viabilità di accesso al Santuario di Polsi dopo le richieste di sostegno ricevute dagli enti locali. Il maltempo causa disagi nel Golfo di Napoli per i collegamenti con le isole, mentre è partita la conta dei danni nel resto del Sud., Durante l'attività, la squadra a bordo di uno spazzaneve ha trovato lungo il tracciato provinciale un'autovettura a noleggio bloccata in mezzo alla neve alta e sprovvista di catene o di pneumatici invernali.