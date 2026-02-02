Cassa integrazione vola la straordinaria per riorganizzazione e crisi I sindacati | Industria e terziario sempre più in difficoltà

A Ancona, nel 2025, sono state concesse quasi 24 milioni di ore di cassa integrazione, tra cui la straordinaria per riorganizzazione e crisi. I sindacati sottolineano che sia l’industria sia il settore dei servizi sono sempre più in difficoltà. La richiesta di sostegni è cresciuta molto, segno di un settore che fatica a riprendersi.

ANCONA - Nel 2025 sono state richieste e autorizzate complessivamente 23,8 milioni di ore di Cassa integrazione, FIS e altri fondi di solidarietà. E' quanto emerge dai dati INPS, elaborati dall'IRES CGIL Marche. La CIG (ordinaria, straordinaria e in deroga) si attesta a circa 23,5 milioni di ore, mentre il ricorso a FIS e altri fondi arriva a quasi 300 mila ore. Rispetto all'anno precedente, nelle Marche la CIG registra un aumento di 350 mila ore (+1,5%). La tendenza risulta essere molto meno accentuata rispetto al valore medio italiano (+10,3%) e a quella del Centro Italia nel complesso (+22,6%).

