Impresa e cultura Visite gratuite all’Adi Design

Il MuseoCity, in corso fino al 15 marzo, è una manifestazione dedicata alla cultura museale. Nell’edizione 2026, il tema centrale è “Le imprese della cultura”. Durante l’evento, il pubblico può visitare gratuitamente vari musei e spazi culturali, che promuovono l’incontro tra impresa e cultura attraverso iniziative e esposizioni temporanee. La manifestazione coinvolge diversi istituti e realtà culturali della città.

Prosegue sino al 15 marzo MuseoCity, la manifestazione dedicata alla cultura museale che, nell'edizione 2026, propone come tema centrale "Le imprese della cultura". Un fil rouge che celebra il coraggio, la creatività e la determinazione che accomunano l'imprenditoria italiana e il mondo dell'arte. Uno fra gli eventi è #Unmuseoalminuto che si svolgerà lunedì alle ore 18. Museimpresa propone una visita guidata all'ADI Design Museum (Piazza Compasso d'Oro, 1). Un appuntamento pensato per avvicinare il pubblico al mondo degli archivi e dei musei d'impresa attraverso un'esperienza coinvolgente e accessibile. La visita (gratuita su prenotazione support@adidesignmuseum.