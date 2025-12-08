COME SI definisce un’icona? E con quali caratteristiche un ‘semplice’ prodotto di design industriale assurge a qualcosa di leggendario, che resterà legato per sempre all’azienda che lo ha creato? Per rispondere a queste domande basta ripercorrere la storia della celebre Thermocoperta di Lanerossi, lanciata nel 1956 e diventata, in breve tempo, uno degli oggetti simbolo del boom economico italiano. Grazie alla sua capacità – frutto di anni di ricerche – di mantenere il calore del corpo alla temperatura perfetta per garantire il benessere psicofisico (37 gradi), la Thermocoperta è entrata nelle case di tutti gli italiani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La Thermocoperta firmata Lanerossi nell’Adi Design Index