Impresa e bene comune | al Pastificio Zini la tavola rotonda di Assolombarda con l’Arcivescovo Delpini

“Il primo bene che un’impresa offre è il lavoro”. Con queste parole l’Arcivescovo di Milano Mario Enrico Delpini ha sintetizzato il senso della tavola rotonda promossa da Assolombarda, ospitata nella sede di Zini Prodotti Alimentari a Cesano Boscone. L’incontro ha riunito imprenditori del territorio per un confronto sul rapporto tra impresa, lavoro e bene comune, con l’obiettivo di riflettere sul ruolo sociale dell’azienda. Salif Njie, operaio di linea al Pastificio Zini di Cesano Boscone e l'Arcivescovo di Milano Monsignor Delfini Impresa e responsabilità sociale Al centro del dibattito la funzione dell’impresa nella comunità. Non solo produzione di valore economico, ma contributo concreto alla crescita del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

