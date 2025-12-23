Il Natale dell’arcivescovo Mario Delpini | la visita al carcere di Bollate la Messa in Duomo e la partenza per lo Zambia

L'arcivescovo di Milano, Mario Delpini, si prepara a vivere un Natale ricco di impegni e significato. Dopo aver visitato il carcere di Bollate e presieduto la Messa in Duomo, partirà per lo Zambia per una missione in continuità con il suo impegno pastorale. Un Natale che unisce momenti di vicinanza e riflessione, confermando il ruolo di guida spirituale e di sostegno alla comunità.

