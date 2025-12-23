Il Natale dell’arcivescovo Mario Delpini | la visita al carcere di Bollate la Messa in Duomo e la partenza per lo Zambia
L'arcivescovo di Milano, Mario Delpini, si prepara a vivere un Natale ricco di impegni e significato. Dopo aver visitato il carcere di Bollate e presieduto la Messa in Duomo, partirà per lo Zambia per una missione in continuità con il suo impegno pastorale. Un Natale che unisce momenti di vicinanza e riflessione, confermando il ruolo di guida spirituale e di sostegno alla comunità.
Milano – Sarà un Natale intenso e carico di significati quello che l'arcivescovo di Milano, Mario Delpini, si appresta a vivere, tra le celebrazioni liturgiche nel Duomo, l'incontro con i detenuti e la partenza per una missione in Africa che rinsalda uno storico legame della Chiesa ambrosiana. MILAON - 25122017 - MESSA DI NATALE 2017 CON VESCOVO DELPINI - FOTO FASANINEWPRESS Il programma. La Notte di Natale si aprirà il 24 dicembre nel Duomo di Milano con la Veglia natalizia alle 22.30, seguita dalla celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo. Il giorno di Natale inizierà all'insegna della prossimità e dell'attenzione agli ultimi: alle 8. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
