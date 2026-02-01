Assalto armato al bar paura in centro | Imprenditore rapinato da tre banditi incappucciati

Un assalto armato è scoppiato questa sera nel centro di Pontedera. Tre uomini incappucciati sono entrati in un bar poco prima delle 20, puntando il negoziante e portando via soldi e oggetti di valore. Il proprietario ha tentato di opporsi, ma i banditi hanno minacciato con le armi e sono scappati prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. La scena è stata caotica, e ora si cerca di capire chi siano i responsabili.

Pontedera, 1 febbraio 2026 – Mancavano pochi minuti alle 20, quando il commando, composto da tre persone (uno con la funzione di palo) è entrato in azione, per rapinare il titolare di un negozio. Da quanto abbiamo appreso si tratta de titolare del bar panetteria «Il Ritrovo Dei». Dopo che l'imprenditore – era l'orario di chiusura – ha abbassato la serranda, è stato minacciato con una pistola e costretto a consegnare il marsupio con l'incasso ai malviventi: fortunatamente, invece, nel borsetto da quanto emerso ci sarebbero stati solo pochi euro. Tutti e tre a volto coperto, uno armato di una pistola che – pare – avrebbe fatto fuoco in aria con colpi a salve, come dimostrerebbero i bossoli rinvenuti.

