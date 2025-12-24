Picchiato e rapinato del cellulare Individuati tre violenti dalla polizia

La polizia ha identificato tre uomini coinvolti in un episodio di violenza e rapina, durante il quale un giovane è stato picchiato e privato del cellulare. L'aggressione, avvenuta in un quartiere, è stata preceduta da minacce verbali. Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire i dettagli dell'incidente e garantire la sicurezza nella zona.

"Vuoi vedere che fine fanno quelli come te? Non ti permettere di entrare in questo quartiere". Lo avevano minacciato con queste parole, aggredendolo verbalmente, prima di passare alle mani. Quelle intimidazioni gridate erano solo un 'assaggio' di ciò che un ventenne, appena sceso da un autobus in via Caduti di Casteldebole, ha dovuto vivere lo scorso 18 ottobre. Quando una banda di violenti e teppisti, composta da almeno tre persone, lo ha attaccato a parole, per poi afferrarlo per il collo e scaraventarlo a terra, derubandolo anche del cellulare e scappare subito via. Ma, a distanza di due mesi, si può dire che a poco è valsa quella fuga tra le vie di Casteldebole.

