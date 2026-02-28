Bugie, segreti, misteri. E tre protagoniste carismatiche che promettono di catturarci nei loro intrighi. Ecco cosa hanno raccontato Elisabeth Moss, Kate Mara e Kerry Washington all'Apple TV Press Day di Santa Monica. Tre donne con un'amicizia decennale, un crimine che arriva a travolgere le loro vite. Questo in estrema sintesi lo spunto alla base della serie Imperfect Women - Le amiche del cuore che vedremo su Apple TV dal 18 marzo e che è tratta dal romanzo di Araminta Hall, uno degli appuntamenti della giornata di presentazione tenutasi a inizio mese in quel di Santa Monica, l'Apple TV Press Day che vi abbiamo già raccontato nella sua totalità e che stiamo continuare a esplorare nel dettaglio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Imperfect Wonen - Le amiche del cuore: cosa ci aspettiamo dalla serie Apple TV

Imperfect Women: Elisabeth Moss e Kerry Washington nel teaser della serie Apple TVDiamo un primo sguardo al thriller psicologico non convenzionale al femminile prodotto da Apple TV, in arrivo in streaming il 18 marzo.

Elisabeth Moss e Kerry Washington nel labirinto dei segreti: il trailer di Imperfect Women svela il nuovo thriller Apple TVApple TV ha rilasciato il trailer di Imperfect Women – Le mie amiche del cuore, l’attesissimo thriller psicologico che vede protagoniste e...

Caught her boyfriend cheating, she fainted and forgot him; he regretted it and tried to win her back

Aggiornamenti e notizie su Imperfect Wonen.

Temi più discussi: Imperfect Women – Le mie amiche del cuore, una nuova serie su Apple Tv; Imperfect Women - Le mie amiche del cuore, il trailer ufficiale della serie [HD]; Imperfect Women. Le mie amiche del cuore: quando l’amicizia diventa un campo minato; Imperfect Women - Ecco il trailer italiano della nuova serie con Elisabeth Moss e Kerry Washington.

Imperfect Wonen - Le amiche del cuore: cosa ci aspettiamo dalla serie Apple TVBugie, segreti, misteri. E tre protagoniste carismatiche che promettono di catturarci nei loro intrighi. Ecco cosa hanno raccontato Elisabeth Moss, Kate Mara e Kerry Washington all'Apple TV Press Day ... movieplayer.it

Imperfect Women - Le mie amiche del cuoreImperfect Women - Le mie amiche del cuore, scheda della Serie TV con Elisabeth Moss, Kerry Washington e Kate Mara, leggi la trama e la recensione, guarda il trailer, ecco quando, come e dove vedere la ... comingsoon.it

Un'amicizia all'apparenza solida e tre donne unite da un legame profondo, almeno fino a quando una tragedia non rimette tutto in discussione: #ImperfectWomen è una nuova miniserie thriller di #AppleTV con un cast stellare. Guardate qui il trailer ufficiale - facebook.com facebook