Il turismo ingrana | crescita strutturale A trainare anche il mercato estero

Nel 2025 il settore turistico di Fano registra una crescita stabile, con un aumento dei visitatori nel corso della primavera e un impatto positivo dal mercato internazionale. I dati indicano un andamento costante e consolidato rispetto agli anni precedenti, con un incremento delle presenze provenienti dall’estero. La tendenza si conferma come un elemento centrale per il settore locale.

Il 2025 conferma una crescita strutturale del turismo fanese, trainata dalla primavera e dal mercato estero. È questo il dato emerso ieri mattina nella conferenza stampa convocata in Comune per illustrare i numeri aggiornati dell’Osservatorio regionale. Al tavolo il sindaco Luca Serfilippi, l’assessore al Turismo e Grandi Eventi Alberto Santorelli, il dirigente Ignazio Pucci e i referenti tecnici del settore. I numeri generali parlano di un rafforzamento rispetto al 2023: gli arrivi passano da 136.255 a 149.214 (+8,17%), mentre le presenze salgono da 685.966 a 688.808 (+0,41%). A crescere in modo più marcato è il mercato straniero, con +24,7% di arrivi e +8,17% di presenze, mentre il mercato italiano si mantiene sostanzialmente stabile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

