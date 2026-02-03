Nel 2025, gli italiani scelgono di viaggiare di più in Europa e meno in Italia. La voglia di scoprire nuove città e paesaggi all’estero cresce, mentre il turismo interno si concentra su località vicino alla natura. La prenotazione anticipata e il confronto delle offerte diventano strumenti chiave per risparmiare. I cambiamenti nel mercato ferroviario spingono gli italiani a rivedere le loro abitudini di viaggio.

È quanto emerge dall’analisi annuale di Trainline, piattaforma europea di prenotazione treni e pullman che aggrega l’offerta di oltre 300 operatori in più di 40 Paesi. Un osservatorio privilegiato, perché fotografa trend e flussi complessivi del mercato — non limitati ai soli dati di un singolo vettore. Il dato più clamoroso del 2025 è la spinta internazionale: la ferrovia torna protagonista anche oltreconfine, grazie a più offerta e più concorrenza sulle grandi direttrici europee. A trainare la domanda è soprattutto la Francia: Parigi e Chambéry registrano crescite “esplosive”, segno di un mercato che risponde rapidamente quando aumenta la convenienza e migliorano i collegamenti. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Analisi Trainline 2025: il mercato ferroviario vira sull’estero e ridisegna il turismo domestico

