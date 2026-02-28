I lavoratori di St hanno organizzato un presidio ai piedi di Palazzo Lombardia, mentre si avvicina l'incontro al tavolo regionale con il Mimit. L’appuntamento, previsto per lunedì, riguarda la discussione sul futuro del polo agratese, sede principale della multinazionale del settore dei chip. La protesta dei dipendenti si svolge in vista di questa riunione.

Presidio dei lavoratori di St ai piedi di Palazzo Lombardia. Pressing sul tavolo regionale con il Mimit, dove lunedì si discuterà il futuro del polo agratese, quartier generale della multinazionale italo-francese del chip. Che nonostante le rassicurazioni emerse sin qui - a partire dall’impegno al "ritiro degli esuberi" - ha tutt’altro che dissipato i timori sulle prospettive. "A conti fatti ci sono in bilico 2.200 posti di lavoro (su 5.300)", spiega l’Rsu. Da qui la scelta di far sentire la propria voce. L’appuntamento è per lunedì alle 14 in piazza Città di Lombardia. "A fronte di rassicurazioni verbali sui livelli di impiego, il piano industriale prevede la chiusura del reparto di AG8 entro il terzo trimestre del 2026 e di altre aree strategiche entro il 2027 – spiegano i rappresentanti sindacali –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il tavolo regionale sul futuro di St. Presidio sotto Palazzo Lombardia

