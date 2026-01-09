Unicoop Etruria I negozi a rischio soppressione sono un presidio e un servizio per il territorio Serve un tavolo regionale

La possibile chiusura di alcuni punti vendita Unicoop Etruria rappresenta un cambiamento importante per il territorio di Terni. Questi negozi sono diventati un presidio per le comunità locali, offrendo servizi essenziali. È fondamentale avviare un confronto a livello regionale per valutare soluzioni che tutelino sia i posti di lavoro sia l’offerta commerciale, garantendo così un equilibrio tra esigenze economiche e sociali.

Unicoop Etruria: sindacati, con piano tagli a rischio oltre 500 posti - Un piano di chiusure o di cessioni per 24 punti vendita presentato da Unicoop Etruria, pochi mesi dopo la ... borsaitaliana.it

Opposizione Regione, misure Unicoop Etruria emergenza sociale - Per i consiglieri regionali di opposizione Donatella Tesei, Enrico Melasecche (Lega Umbria), Eleonora Pace, Matteo Giambartolomei, Paola Agabiti (Fratelli d'Italia), Laura Pernazza, Andrea Romizi ... ansa.it

Unicoop Etruria prosegue con il proprio piano, Conad Nord Ovest acquisisce PiùMe ed Etruria Retail cambia insegna passando a Famila e A&O. https://www.t24economia.it/art/riorganizzazioni-e-rivoluzioni-il-2025-della-grande-distribuzione-in-toscana - facebook.com facebook

#UnicoopEtruria, l’incontro con le organizzazioni sindacali per affrontare le criticità aperte nella vertenza è fissato. Al centro del confronto la richiesta di tutele per l’occupazione, e non solo x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.