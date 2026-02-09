Dirigente Mef indagato per insider trading | acquisti azioni Mps e Mediobanca sotto la lente della Procura di Milano

La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati Stefano Di Stefano, dirigente del Ministero dell’Economia e consigliere di amministrazione di Mps. Secondo gli investigatori, avrebbe acquistato azioni di Monte dei Paschi e Mediobanca sfruttando informazioni riservate. La vicenda sta facendo discutere, anche perché coinvolge un alto funzionaro pubblico. La procura sta cercando di fare luce su eventuali operazioni illecite e sui movimenti di mercato sospetti.

Stefano Di Stefano, alto dirigente del Ministero dell’Economia e delle Finanze e consigliere di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena (Mps), è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano per presunto insider trading. L’indagine riguarda l’acquisto di azioni di Mediobanca e Mps per un valore complessivo di circa 100 mila euro, effettuato in un periodo cruciale per il risiko bancario in Italia, in particolare in relazione all’offerta pubblica di acquisto (Ops) su piazzetta Cuccia. La vicenda, emersa a seguito di controlli della Guardia di Finanza, ha posto un’ombra sull’attività di un funzionario apicale del Mef, con responsabilità dirette nella gestione delle partecipazioni societarie e nella tutela degli asset strategici del Paese.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Mps Mediobanca

La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati Stefano Di Stefano, dirigente del Ministero dell'Economia e delle Finanze e consigliere di amministrazione di Mps dal 2022.

La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati Stefano Di Stefano, dirigente del Ministero dell’Economia e delle Finanze e consigliere di amministrazione di Mps dal 2022.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Mps Mediobanca

Argomenti discussi: Mps-Mediobanca, dirigente Mef indagato a Milano per insider trading; MPS-Mediobanca, indagato Stefano Di Stefano (MEF) per insider trading; Insider trading, dirigente Mef e consigliere Mps indagato a Milano; Intesa Sanpaolo in luce in attesa del piano e dell'avvio della stagione delle trimestrali.

Caso Mps: a Milano indagato un dirigente del Mef per insider tradingSecondo gli inquirenti, Stefano Di Stefano avrebbe acquistato azioni di Mediobanca e Mps, per circa 100mila euro, a cavallo della Ops su piazzetta Cuccia ... avvenire.it

Mps-Mediobanca: alto dirigente del Mef indagato per insider tradingAGI - C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sul caso Mps-Mediobanca. La procura di Milano ipotizza il reato di insider trading per Stefano Di Stefano, dirigente generale del ministero dell'Economia e d ... msn.com

Indagine sulla scalata di #MPS a #Mediobanca, dirigente del ministero Economia indagato per insider trading -#MEF facebook

Mps-Mediobanca, la Procura di Milano indaga per insider trading un dirigente del Mef ift.tt/DH9PxF0 x.com