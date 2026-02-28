Il regno dell’imprenditrice Confisca da 36,5 milioni per Patrizia Gianferrari

Un patrimonio di 36 milioni e mezzo di euro verrà confiscato dallo Stato e si compone di diverse società operanti nel commercio di materie plastiche, ferrose e nel settore immobiliare. Tra gli immobili sequestrati si trova anche una villa con piscina, insieme a denaro contante e oggetti di valore. La confisca riguarda l’imprenditrice Patrizia Gianferrari e le sue attività.

Un patrimonio da 36 milioni e mezzo di euro andrà definitivamente nelle mani dello Stato: un sistema di società attive nel commercio di materie plastiche e ferrose, altre nel settore immobiliare, oltre a una villa con piscina, denaro e preziosi. Un tesoro su cui è scattata la confisca su disposizione del tribunale di Bologna: le società erano intestate a terzi, ma la loro titolarità è stata ricondotta a Patrizia Gianferrari, che li gestiva di fatto con i due figli ed erano usate per avere finanziamenti impiegati per spese personali. La donna, nata a Sassuolo (Modena), 60 anni, residente in provincia di Como e in passato a Castellarano, ora si trova in affidamento ai servizi sociali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

