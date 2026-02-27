Patrizia Gianferrari dichiarava poche migliaia di euro ma aveva ville rolex e gioielli | sorvegliata speciale per 4 anni

Patrizia Gianferrari, residente a Reggio Emilia, aveva dichiarato di possedere un reddito di poche migliaia di euro, ma possedeva ville, orologi Rolex e gioielli di valore. Dopo il sequestro effettuato lo scorso luglio, oggi è stata disposta una sorveglianza speciale per quattro anni. Le autorità hanno continuato le indagini sulla discrepanza tra quanto dichiarato e i beni posseduti dalla donna.

Reggio Emilia, 27 febbraio 2026 – Dopo il sequestro dello scorso luglio, è scattata oggi la confisca del patrimonio da 36 milioni e mezzo costituto da società operanti nel commercio di materie plastiche e ferrose e nel settore immobiliare nonché denaro e preziosi, appartenente alla sedicente imprenditrice Patrizia Gianferrari, originaria del modenese ma residente a Castellarano in provincia di Reggio Emilia. La 69enne è stata coinvolta e condannata diverse volte per frodi e truffe finanziare commesse in tutta Italia. Per lei, in considerazione della "allarmante pervicacia criminosa manifestatasi fino all'ultimissimo periodo" e vista "la spregiudicatezza delle sue azioni", è scattata anche la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per quattro anni, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

