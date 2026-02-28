Il prossimo conduttore di Sanremo? Uno solo mette d’accordo chi vota a destra e sinistra I cantanti preferiti e i giovani | il sondaggio YouTrend

Il sondaggio YouTrend mostra che un nome viene indicato come possibile conduttore di Sanremo, ottenendo consensi sia tra gli elettori di destra che di sinistra. Carlo Conti, tuttavia, ha dichiarato che comunicherà la sua scelta solo alla serata finale. Nel frattempo, il toto-conduttore per la prossima edizione del Festival di Sanremo continua a riempire le conversazioni e le indiscrezioni.

Carlo Conti ha fatto sapere che dirà la sua solo la sera della finale, ma il valzer dei nomi per la prossima edizione del Festival di Sanremo è già in pieno svolgimento. I rumors puntano con insistenza su Stefano De Martino, e i numeri sembrano dargli ragione. Secondo un sondaggio YouTrend (campione di 809 intervistati, metodologia CAWI, margine d’errore +- 3,4%), De Martino è al 21%, alla pari con Gerry Scotti. Terzo Amadeus al 17%, che tra i 18-34enni resta imbattibile con un netto 35%. Geppi Cucciari è la donna più votata al 14%, davanti a Giorgia (12%). Lo stesso Conti si ferma al 10%, Laura Pausini al 6%. In fondo alla lista quattro volti storici di Rai 1: Liorni, Clerici, Venier e Carlucci, tutti sotto il 6%. 🔗 Leggi su Open.online

