Sondaggio Youtrend scossone a sinistra | Pd e M5s? Uno strano dettaglio

Secondo l’ultimo sondaggio di Youtrend datato 6 gennaio, il centrodestra mostra segnali di crescita, con Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia in aumento. Nel contesto politico attuale, si osservano anche variazioni nella posizione di partiti come PD e M5s, suggerendo uno scenario in evoluzione. Questo quadro riflette le tendenze di consenso e i possibili sviluppi futuri del panorama politico italiano.

Nuovo anno, nuovi sondaggi. E tutti sorridono al centrodestra. Anche l'ultimo, quello realizzato da Youtrend che vede - in data 6 gennaio - Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia crescere. Il partito di Giorgia Meloni rimane saldamente al primo posto (28,3 per cento) segnando un +0,5. Forza Italia e Lega si piazzano rispettivamente al quarto e quinto posto. Il partito di Antonio Tajani all'8,3 (+0,6) e quello di Matteo Salvini all'8,1 (+0,3). A sinistra, invece, i dem rimangono al secondo posto. Il Partito democratico di Elly Schlein registra sì una crescita dello 0,7 per cento arrivando al 22,8 ma questo non basta a superare FdI.

