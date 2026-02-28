Il primo Super G di Soldeu non regala gioie a Goggia | 6º posto la vetta è lontana

Il primo Super G del fine settimana a Soldeu non premia Sofia Goggia, che si piazza in sesta posizione con oltre un secondo di ritardo dalla vincitrice, la tedesca Emma Aicher. Dopo il risultato positivo nella discesa di venerdì, la sciatrice italiana conclude la gara lontana dal podio sulla neve di Andorra. La gara si è svolta con la presenza di diversi atleti che hanno affrontato la pista in condizioni variabili.

Dopo il podio nella discesa di venerdì, il primo dei due Super G del weekend sulla neve di Soldeu non sorride a Sofia Goggia, che ad Andorra chiude giù dal podio con un sesto posto complessivo, a oltre un secondo di distacco dalla trionfatrice di giornata, la tedesca Emma Aicher. Il giorno dopo aver conquistato il suo podio numero 67 in Coppa del Mondo, la bergamasca è partita con il pettorale numero 9 e al termine della sua gara si è piazzata al terzo posto complessivo dietro alla neozelandese Alice Robinson e alla svizzera Corinne Suter, entrambe superate da Aicher con oltre 8 decimi di distacco. Sofia è scesa col pettorale rosso di leader della classifica di specialità, leadership che è riuscita a mantenere nonostante Robinson si sia avvicinata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

LIVE Sci alpino, Seconda Prova discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA: Goggia lontana dalla vetta, buon test di Pirovano13:04 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della seconda prova della discesa femminile di Tarvisio.

Sofia Goggia sul podio a Soldeu: ottimo terzo posto in discesa liberaLa bergamasca non è perfetta nella prima metà di gara, ma recupera e con un ottimo quarto intermedio raccoglie punti importanti Nel segno del tre.

Tutto quello che riguarda Super.

Temi più discussi: Le azzurre attesissime per il primo super-g di Soldeu: Brignone pesca il 10 dopo Goggia, Pirovano n° 17; Sci alpino femminile, SuperG Soldeu: a che ora e dove vederlo in diretta; Federica Brignone, il regalo più bello a Milano Cortina 2026 e la convivenza col dolore: Non deve essere una tortura · Sci alpino; Rivivi il LIVE! Goggia terza in discesa, Suter torna a esultare.

Super-G Soldeu: Sofia Goggia limita i danni, Federica Brignone si accontenta dopo un gran rischioA Soldeu è andato in scena il primo dei due Super-G del weekend, con le due principali alfiere italiane un po' in sordina. sportal.it

Il primo Super G di Soldeu non regala gioie a Goggia: 6º posto, la vetta è lontanaDopo il podio nella discesa di venerdì, il primo dei due Super G del weekend sulla neve di Soldeu non sorride a Sofia Goggia, che ad Andorra chiude giù dal podio con un sesto posto complessivo, a ... bergamonews.it

CHE GARA EMMA AICHER! Nel Super-G femminile di Soldeu, Emma Aicher è partita fortissimo: miglior tempo nei primi due intermedi e grande solidità negli ultimi settori. Il risultato Quasi un secondo rifilato ad Alice Robinson Super-G amaro per le - facebook.com facebook

SUPER RIMONTA DI JASMINE Nella notte Jasmine Paolini supera in rimonta la britannica Boulter e conquista la semifinale di Merida #Tennis #WTAMerida #Paolini x.com