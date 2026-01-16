Segui in diretta la seconda prova di discesa maschile a Tarvisio 2026, con aggiornamenti su Goggia e Pirovano. La sessione offre un buon test per gli atleti, mentre Weidle si distingue in terza posizione. Clicca sul link per rimanere informato sugli sviluppi e consultare i pettorali di partenza.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI WENGEN DALLE 12.30 I PETTORALI DI PARTENZA 11:22 Ottima prova ancora una volta di Weidle, che si inserisce in terza posizione a 35 centesimi dalla slovena. Spazio ora all’austriaca Cornelia Huetter, poi ci sarà una breve pausa. 11:20 Laura Pirovano è quinta a 69 centesimi da Stuhec. Per l’azzurra stesso crono di Linsey Vonn. E’ già in pista la tedesca Kira Weidle-Winkelmann. 11:19 Un secondo e 31 centesimi di gap per la norvegese Lie, attualmente nona. Ottimi primi due intermedi intanto per Pirovano, staccata di soli 15 centesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci alpino, Seconda Prova discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA: Goggia lontana dalla vetta, buon test di Pirovano

