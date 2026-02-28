Il primato dell’Italia nell’area OCSE | con il 15,5% della ricchezza destinata alla previdenza spendiamo quasi il doppio della media

L’Italia si distingue nell’area OCSE per la quota di risorse destinate alla previdenza, che raggiunge il 15,5% della ricchezza nazionale, quasi il doppio della media europea. Nel 2040, la spesa per le pensioni nel paese dovrebbe salire fino al 17% del PIL, anche se sono previste future riduzioni. Questi dati sono stati diffusi da recenti studi economici e analisi ufficiali.