Il primato dell’Italia nell’area OCSE | con il 15,5% della ricchezza destinata alla previdenza spendiamo quasi il doppio della media
L’Italia si distingue nell’area OCSE per la quota di risorse destinate alla previdenza, che raggiunge il 15,5% della ricchezza nazionale, quasi il doppio della media europea. Nel 2040, la spesa per le pensioni nel paese dovrebbe salire fino al 17% del PIL, anche se sono previste future riduzioni. Questi dati sono stati diffusi da recenti studi economici e analisi ufficiali.
La spesa per le pensioni italiane salirà al 17% del PIL nel 2040. Malgrado i futuri tagli, l'Italia resta prima nella zona OCSE per costi, con un preoccupante crollo degli assegni al 58,5% nel 2070 L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
