Il Conad nell’area della Cmc alla Darsena | Fine bonifica entro il 2026

Da ilrestodelcarlino.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ravenna, i lavori per il nuovo punto vendita Conad nell’area della Cmc alla Darsena proseguono senza sosta. Gli operai stanno lavorando per completare la bonifica e consegnare l’area entro il 2026. La fine dei lavori sembra vicina, e si pensa già agli investimenti per aprire il negozio. La zona cambia volto e si prepara a ricevere i clienti nel prossimo futuro.

Ravenna, 6 febbraio 2026 – Avanzano i lavori per la realizzazione della nuova area commerciale in via Trieste nell’area ex Cmc. Come conferma l’architetto Alessandro Bucci di Faenza che sta seguendo il progetto, è in fase di rilascio il permesso di costruire per la realizzazione dell’intervento a destinazione commerciale mentre quello per le opere di urbanizzazione è già stato rilasciato. “Si stanno completando le bonifiche ambientali – spiega l’architetto Bucci – che sono la condizione essenziale per poi partire con i lavori di costruzione del nuovo. Direi che siamo in linea con i tempi anche se quando si tratta di bonifiche ambientali è difficile dare delle scadenze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

