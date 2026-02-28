Il Ponte sullo Stretto è al centro di un nuovo approfondimento di “PresaDiretta Open” in programma domenica 1° marzo alle 20. L’inchiesta affronta le questioni ambientali legate al progetto, la mancata gara d’appalto e l’aumento dei costi. La trasmissione fornirà dettagli sui vari aspetti legati alla realizzazione dell’opera, senza analisi o interpretazioni da parte dei conduttori.

Il Ponte sullo Stretto, tra questione ambientale, mancata gara, aumento dei costi, è al centro di “PresaDiretta Open“, in onda domenica 1° marzo, alle 20.30 su Rai 3. Nel reportage un’intervista all’ad della Società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, e un viaggio a Messina, la città col più alto tasso di spopolamento in Europa e dove solo un cittadino su tre riceve l’acqua 24 ore al giorno. Dopo la delibera della Corte dei Conti e il nuovo decreto del governo Meloni, si dà voce agli abitanti di Messina che rischiano l’esproprio delle abitazioni, ai comitati che si oppongono a un’infrastruttura da oltre 13 miliardi di euro e a quelli che la vogliono a tutti i costi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Ponte sullo Stretto tra questione ambientale, mancata gara e costi aumentati: l’anticipazione dell’inchiesta di PresaDiretta

Ponte sullo Stretto, Salvini spinge per avvio lavori entro 2026: “Io sono pronto anche per domani, credo sia solo questione di mesi”Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha ribadito con decisione l’impegno del governo sul Ponte sullo Stretto, chiarendo...

Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti: “Il nuovo contratto viola le norme Ue, rischio di aumento dei costi oltre il 50%”Il decreto del ministero dei Trasporti che ha aggiornato la convenzione con la società Stretto di Messina per la realizzazione del Ponte è...

