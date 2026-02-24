Cosa rischia il poliziotto Cinturrino arrestato per l'omicidio volontario di Mansouri a Rogoredo

Il poliziotto Cinturrino è stato arrestato per l’omicidio di Mansouri, un fatto che ha scosso la comunità di Rogoredo. La causa è l’uso eccessivo di forza durante un intervento di routine, che ha portato alla sparatoria fatale. L’avvocato Paolo Di Fresco spiega che il poliziotto potrebbe affrontare una lunga serie di conseguenze legali e disciplinari. La vicenda rimane al centro dell’attenzione, mentre si attendono sviluppi sul caso.

