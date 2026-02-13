Il ritorno di Mikhail Pletnev | al Verdi la musica del geniale pianista russo

Per i lunedì della Società dei Concerti Trieste il 16 febbraio alle 20.30 al Teatro Verdi ritorna un artista che la critica internazionale non esita a definire "fuori da ogni classificazione convenzionale": Mikhail Pletnev. Non è solo un concerto, ma l'incontro con un'icona vivente della musica. Nato ad Arkhangelsk in Russia nel 1957, Pletnev non ha mai smesso di stupire da quando, nel 1978, la medaglia d'oro al Concorso Cajkovskij lo proiettò nell'Olimpo dei grandi. Pianista dal tocco adamantino, direttore d'orchestra magistrale e compositore acclamato, Pletnev incarna quella figura di artista totale che oggi sembra quasi appartenere a un'epoca leggendaria.