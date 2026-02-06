Il pianista russo GRIGORY SOKOLOV in concerto al TEATRO LUIGI BON domenica 8 febbraio

Al Teatro Luigi Bon di Colugna, domenica sera, il pubblico ha assistito a un concerto di grande livello. Grigory Sokolov ha suonato con la sua solita intensità, lasciando tutti senza parole. Il pianista russo, considerato uno dei migliori del mondo, ha regalato un’ora di musica pura, senza fronzoli, che ha coinvolto gli spettatori fin dal primo tocco di tastiera. La sala era piena e l’atmosfera si è fatta sempre più emozionante, dimostrando quanto ancora il talento di Sokolov riesca a catturare il pubblico.

Al Teatro Luigi Bon di Colugna (Ud) si rinnova la magia musicale di Grigory Sokolov. Il musicista russo, considerato uno dei massimi pianisti del nostro tempo, artista ammirato per la sua introspezione visionaria e la sua devozione senza compromessi alla musica, sarà protagonista in Friuli Venezia Giulia domenica 8 febbraio (alle 20.30), per uno degli appuntamenti di maggiore prestigio della Stagione 20252026 della Fondazione Luigi Bon. Quello fra Sokolov, la Fondazione e il suo teatro, scelto da oltre un decennio dall'artista come tappa fissa annuale del suo viaggio musicale, è ormai un legame indissolubile, che anche quest'anno troverà concretizzazione in un meraviglioso concerto.

