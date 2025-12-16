Sono tra chi ha denunciato Crosetto di complicità | gli insulti ad Atreju mostrano il suo vero volto

Un gruppo di giuristi ha presentato una denuncia contro Crosetto, Meloni, Tajani e Cingolani, evidenziando il vero volto del ministro attraverso gli insulti ad Atreju. La procedura ha rivelato aspetti nascosti della sua personalità, svelando una realtà diversa dalla sua immagine pubblica di bonomia e moderazione.

Tra i vari meriti della denuncia che ho presentato insieme a un gruppo di giuristi prima alla Procura di Roma e poi alla Corte penale internazionale contro Crosetto, Meloni e Tajani – con l’ulteriore aggiunta, nella seconda fase, dell’amministratore delegato di Leonardo, Roberto Cingolani – c’è stato anche quello di far emergere il vero volto di Crosetto dalla crosta di bonomia e moderazione di cui il ministro si era a lungo ammantato, in modo invero efficace al punto tale da suscitare, in varie occasioni, sentimenti di autentica simpatia perfino in un vecchio comunista incallito e fino a un certo punto smaliziato come il sottoscritto. Ilfattoquotidiano.it

