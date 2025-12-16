Sono tra chi ha denunciato Crosetto di complicità | gli insulti ad Atreju mostrano il suo vero volto

Un gruppo di giuristi ha presentato una denuncia contro Crosetto, Meloni, Tajani e Cingolani, evidenziando il vero volto del ministro attraverso gli insulti ad Atreju. La procedura ha rivelato aspetti nascosti della sua personalità, svelando una realtà diversa dalla sua immagine pubblica di bonomia e moderazione.

Tra i vari meriti della denuncia che ho presentato insieme a un gruppo di giuristi prima alla Procura di Roma e poi alla Corte penale internazionale contro Crosetto, Meloni e Tajani – con l'ulteriore aggiunta, nella seconda fase, dell'amministratore delegato di Leonardo, Roberto Cingolani – c'è stato anche quello di far emergere il vero volto di Crosetto dalla crosta di bonomia e moderazione di cui il ministro si era a lungo ammantato, in modo invero efficace al punto tale da suscitare, in varie occasioni, sentimenti di autentica simpatia perfino in un vecchio comunista incallito e fino a un certo punto smaliziato come il sottoscritto.

Crosetto: “Ho denunciato tutti quelli che mi accusano di genocidio” - Voglio che paghino tutta la vita": le parole del ministro Crosetto ... dire.it

A Battipaglia la Polizia di Stato ha denunciato il titolare di un canapa shop nell’ambito dei controlli previsti dal nuovo “pacchetto sicurezza”. Nel negozio sono state trovate infiorescenze di canapa, materiale per il confezionamento e strumenti di pesatura. Scop - facebook.com facebook

Sono tutte truffe che ho denunciato decine di volte. x.com

