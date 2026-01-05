Trump voleva negoziare con Maduro ma Rubio e i ‘falchi’ lo hanno spinto ad attaccare | il retroscena della stampa Usa

Secondo fonti statunitensi, Donald Trump aveva manifestato dubbi su un intervento militare in Venezuela, preferendo forse soluzioni diplomatiche. Tuttavia, pressioni da parte di alcuni membri del Congresso, come Rubio e altri rappresentanti dei ‘falchi’, hanno contribuito a spingere verso un’azione più decisa. Questo retroscena evidenzia le tensioni interne e le dinamiche politiche che hanno influenzato le decisioni sulla politica estera degli Stati Uniti in America Latina.

Venezuela, attacco Usa a Caracas: Maduro catturato, sarà incriminato a New York - Trump conferma l’operazione Usa e annuncia: “Maduro preso con la moglie e portato fuori dal Paese”. firstonline.info

Venezuela, Trump attacca Caracas e cattura Maduro, 'gestiremo la transizione' - Il presidente degli Stati Uniti: 'Usata forza mai vista dalla Seconda guerra mond ... ansa.it

Trump, l'uomo che voleva il premio Nobel per la Pace, ha appena annunciato al mondo che ha fatto catturare il presidente del Venezuela Maduro e la moglie e portati fuori dallo Stato. È incredibile quel che sta succedendo. - facebook.com facebook

