Trump voleva negoziare con Maduro ma Rubio e i ‘falchi’ lo hanno spinto ad attaccare | il retroscena della stampa Usa
Secondo fonti statunitensi, Donald Trump aveva manifestato dubbi su un intervento militare in Venezuela, preferendo forse soluzioni diplomatiche. Tuttavia, pressioni da parte di alcuni membri del Congresso, come Rubio e altri rappresentanti dei ‘falchi’, hanno contribuito a spingere verso un’azione più decisa. Questo retroscena evidenzia le tensioni interne e le dinamiche politiche che hanno influenzato le decisioni sulla politica estera degli Stati Uniti in America Latina.
Donald Trump aveva “espresso privatamente la sua perplessità su un’operazione militare in Venezuela”. Per questo ha provato a negoziare con Nicolás Maduro per mesi, dicendo di voler trattare “a modo suo” la questione e affidando il dossier a uno dei suoi più fidati collaboratori, il diplomatico Richard Grenell. Ma alla fine il presidente Usa è stato convinto dal segretario di Stato Marco Rubio – figlio di immigrati cubani – e da altri “falchi “della sua amministrazione che l’intervento fosse necessario per rovescire un “ regime brutale “, in quanto Maduro era “ un terrorista ” e non avrebbe rinunciato al potere senza un’azione di forza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
