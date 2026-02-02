Napoli depositato il contratto di Alisson Santos

Il Napoli ha depositato il contratto di Alisson Santos. La notizia è stata comunicata dal sito ufficiale della Lega Serie A. Ora il giocatore è ufficialmente un nuovo membro della squadra partenopea.

Chiuderà alle 20.00 di questa sera in Italia la finestra invernale di calciomercato. Il Napoli è impegnato nelle ultime formalità di rito per l’arrivo di Alisson Santos, che è sbarcato questa mattina a Roma per sostenere le visite mediche. Non sono da escludere altre operazioni, sia in entrata che in uscita, prima del gong finale. Intanto è stata ufficializzata anche la cessione, a titolo temporaneo fino al termine della stagione, di Giuseppe Ambrosino al Modena. Il Napoli ha depositato il contratto di Alisson Santos. Lo si apprende dal sito ufficiale della Lega Serie A. L'attaccante arriva in azzurro a titolo temporaneo dallo Sporting Lisbona.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Napoli Contratto

Questa mattina a Roma, il capitano del Napoli, Di Lorenzo, si è recato a Villa Stuart per un consulto al ginocchio infortunato durante la partita con la Fiorentina.

Il Napoli ha ufficialmente preso Alisson Santos dallo Sporting Lisbona.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Champions, è il giorno di Napoli-Chelsea: tutto su Alisson Santos

Ultime notizie su Napoli Contratto

Argomenti discussi: UFFICIALE - Pescara, Insigne ha firmato. L'ex capitano del Napoli torna tra i Delfini dopo 14 anni; LIVE Calciomercato | Sky: Il Napoli pensa anche a Zappa per sostituire Di Lorenzo; Napoli, De Laurentiis annuncia Giovane: Conte può averlo già con la Juve; Calciomercato invernale 2026: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati.

Il Napoli ha preso Alisson Santos: il classe 2002 si trasferisce alla corte di ConteNon è ancora arrivato il comunicato da parte del Napoli, ma la Lega Serie A ha reso noto che è stato depositato il contratto di Alisson. tuttomercatoweb.com

Alisson Santos è del Napoli! Depositato il contratto in Lega: svelata la formulaAlisson Santos è ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli. Non è ancora arrivato il comunicato ufficiale da parte del club azzurro, men che meno il consueto post di Aurelio ... tuttonapoli.net

Okafor Lang Alisson Santos Riuscirà il #Napoli a trovare il degno sostituto di Khvicha Kvaratskhelia #TuttoNapoli #SerieA #ForzaNapoliSempre - facebook.com facebook

Napoli, Alisson #Santos è arrivato in Italia: visite mediche e firma x.com