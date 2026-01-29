Calciomercato Napoli TuttoSport annuncia l’accordo con il nuovo attaccante | contratto fino al 2031

Il Napoli ha trovato l’accordo con un nuovo attaccante, secondo quanto riporta Tuttosport. Il giocatore firmerà un contratto che lo legherà al club fino al 2031. La società azzurra non si ferma e continua a investire sul mercato, anche se le restrizioni economiche rendono tutto più complicato. La trattativa sembra ormai in dirittura d’arrivo, e presto si attende l’annuncio ufficiale.

Il Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato in entrata, nonostante i paletti economici che stanno caratterizzando questa fase della stagione. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di TuttoSport, il club azzurro ha già raggiunto un accordo totale con Alisson Santos, che avrebbe detto sì a un contratto fino al 2031, segnale chiaro della volontà della società di puntare sul calciatore nel lungo periodo. L’intesa con il giocatore rappresenta un passo fondamentale nella trattativa, ma ora l’attenzione si sposta sullo Sporting Lisbona, proprietario del cartellino. Il Napoli, infatti, deve fare i conti con un mercato a saldo zero e per questo sta spingendo per una formula sostenibile: prestito con diritto di riscatto, che permetterebbe di rinviare l’investimento economico alla prossima stagione.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Il Napoli ha preso un altro attaccante brasiliano.

Il Napoli ha annunciato il rinnovo contrattuale di Nikita Contini, che resterà in azzurro fino al 2031.

Calciomercato in diretta: Juve, strada in salita per Kolo Muani. Napoli su Alisson Santos x.com