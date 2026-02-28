Il Napoli a Verona primo tempo noioso e lento come Siani al Festival | sorridi per affetto ma aspetti che finisca

Il Napoli affronta l’Hellas Verona in una partita che si apre con un primo tempo lento e poco emozionante, che ricorda un momento di noia come quello descritto da Siani al Festival. La squadra ospite riesce a conquistare la vittoria con un punteggio di 2-1, ma la partita si svolge su un filo sottile, come un ponte tibetano, con i giocatori che sembrano sperare che tutto regga fino alla fine.

All’Hellas Verona mancava solo il cartello “lavori in corso”, tanto per rendere l’idea. E invece no, il cartello era per il Napoli, che vince 2-1 ma lo fa come chi attraversa un ponte tibetano: guardando in basso e sperando che regga. Per fortuna il Verona è davvero poca cosa, altrimenti Andrea Colombo avrebbe firmato un altro dei suoi capolavori involontari. Ma ci siamo abituati: si va ad oltranza, tra patemi e incomprensioni, come una coppia che non litiga mai davvero ma non si capisce mai fino in fondo. Il Napoli parte come un treno regionale in ritardo che all’improvviso trova il binario libero. Pressa, aggredisce, occupa gli spazi. La sblocca Ramsus di testa – un pallonetto più da biliardo che da area piccola – e sembra l’inizio di una serata comoda. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

