Festival di Sanremo | la seconda serata 15 big e le Nuove Proposte Sul palco Achille Lauro e gli atleti olimpici Conti | Contento per gli ascolti

SANREMO – Entra nel vivo la competizione del Festival di Sanremo. Stasera, 25 febbraio 2026 va in scena la seconda serata. Questi i 15 Big che tornano in gara all’Ariston, annunciati durante la conferenza stampa di oggi da Carlo Conti, non in ordine di uscita, ma alfabetico: le Bambole di Pezza, Chiello, Dargen D’Amico, Ditonellapiaga, Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Fedez e Masini, Fulminacci, J-Ax, LDA e Aka7even, Levante, nayt, Patty Pravo, Tommaso Paradiso. Oggi tocca anche alle quattro Nuove Proposte che partecipano a due sfide dirette. I 4 artisti in gara saranno suddivisi in due coppie: Niccolò Filippucci contro il trio Blind, ElMa e Soniko e Mazzariello contro Angelica Bove. Ciascuna coppia si esibirà in sfida diretta. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

