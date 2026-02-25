Festival di Sanremo | la seconda serata 15 big e le Nuove Proposte Sul palco Achille Lauro e gli atleti olimpici Conti | Contento per gli ascolti

SANREMO – Entra nel vivo la competizione del Festival di Sanremo. Stasera, 25 febbraio 2026 va in scena la seconda serata. Questi i 15 Big che tornano in gara all’Ariston, annunciati durante la conferenza stampa di oggi da Carlo Conti, non in ordine di uscita, ma alfabetico: le Bambole di Pezza, Chiello, Dargen D’Amico, Ditonellapiaga, Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Fedez e Masini, Fulminacci, J-Ax, LDA e Aka7even, Levante, nayt, Patty Pravo, Tommaso Paradiso. Oggi tocca anche alle quattro Nuove Proposte che partecipano a due sfide dirette. I 4 artisti in gara saranno suddivisi in due coppie: Niccolò Filippucci contro il trio Blind, ElMa e Soniko e Mazzariello contro Angelica Bove. Ciascuna coppia si esibirà in sfida diretta. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Leggi anche:

Scaletta seconda serata Sanremo: Achille Lauro, gli atleti olimpici e le Nuove Proposte. Decide il televoto

Sanremo 2026, seconda serata con le nuove proposte, Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo. Conti: “Ascolti in calo? Non perdo il sorriso”

Achille Lauro a Sanremo 2026: co-condurrà la seconda serata

Temi più discussi: Sanremo, come è andata la prima serata del festival; Festival di Sanremo 2026, il programma: cantanti e ospiti in scaletta, serata per serata; Sanremo 2026, la scaletta della prima serata; Il racconto completo della prima serata del Festival di Sanremo: ecco cosa è successo, minuto per minuto.

La seconda serata di Sanremo 2026: chi canta stasera, la scaletta e i co-conduttoriN ella seconda serata di Sanremo 2026, a fianco di Carlo Conti e Laura Pausini, arrivano come co-conduttori Achille Lauro , Lillo e Pilar Fogliati. Dopo gli ascolti non proprio esaltanti della prima p ... iodonna.it

Sanremo Human Index: web in controtendenza, +20% di interazioni, la classifica social premia ArisaSui social la gara ha già un suo podio. Secondo Sanremo Human Index - un indicatore sintetico che integra fonti eterogenee per offrire una classifica digital dei cantanti in gara - la vincitrice è ... adnkronos.com

Mentre in TV andava in onda la prima serata del Festival di Sanremo, al Teatro Augusteo accadeva qualcosa che andava oltre la gara, oltre le classifiche, oltre le “nuove proposte”. Sul palco la Premiata Forneria Marconi ha regalato un concerto che è stato un - facebook.com facebook

#Sanremo, la prima serata con i 30 big. #Conti: “Non ho battuto me stesso, ma il #Festival sta bene”. 9 milioni 600mila spettatori, 58% di share. Stasera canteranno 15 artisti e sfida fra nuove proposte. Sul palco anche Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo. #Tg1 P x.com