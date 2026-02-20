Riparte il mattone ad Ancona oggi conviene comprare casa più che restare in affitto | la fotografia del mercato

A causa delle recenti fluttuazioni dei prezzi, il mercato immobiliare di Ancona registra un nuovo slancio. Secondo un’analisi di Romagnolimmobiliare, agenzia locale con un decennio di esperienza, acquistare casa oggi rappresenta un’opzione più conveniente rispetto a restare in affitto. La domanda di immobili è in aumento e i tassi di interesse ancora favorevoli spingono gli acquirenti a muoversi. Questa situazione ha portato a un incremento delle transazioni e a una maggiore attenzione verso il settore. La tendenza sembra destinata a mantenersi nelle prossime settimane.

Dati, testimonianze e analisi di professionisti e associazioni al centro dello studio promosso da Romagnolimmobiliare, che fotografa un mercato selettivo e una domanda sempre più esigente ANCONA- Comprare casa oggi conviene più che restare in affitto. È la tendenza che emerge dall’analisi del mercato immobiliare di Ancona realizzata da Romagnolimmobiliare, agenzia radicata nel capoluogo marchigiano e specializzata nelle compravendite e locazioni, in occasione dei dieci anni di attività nella sede di via Trieste. Un traguardo che si inserisce in un percorso professionale di oltre 33 anni della titolare Valentina Romagnoli, che ha coinvolto nell'indagine professionisti del settore e associazioni del territorio.🔗 Leggi su Anconatoday.it Leggi anche: Comprare casa a Roma conviene dopo il Giubileo? I quartieri con i prezzi più bassi Leggi anche: Verso la Perugia del futuro: dove conviene comprare casa Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Casa, riparte il mattone: compravendite +4,5% nel II trimestre 2025; Compravendite, il mattone riparte con prudenza; Compravendite il mattone riparte con prudenza. Da giovedì 19 Febbraio riparte la nuova stagione di OPS un programma comico con i Falsi D'autore su Video Mediterraneo. Per assistere gratuitamente come pubblico vi basterà inviare un messaggio Watsapp al 3346457751 - facebook.com facebook