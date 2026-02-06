Il Mattino | Napoli il vivaio non è un’utopia | talenti ci sono ora serve il centro sportivo

Il Napoli punta sui giovani, ma il sogno di avere un centro sportivo dedicato resta ancora lontano. La società ha investito negli ultimi anni per scoprire talenti emergenti, anche se ancora manca una struttura adeguata per farli crescere. Ora la speranza è di accelerare i lavori e mettere a disposizione dei giovani un luogo dove allenarsi e migliorare. Intanto, tra i vari ragazzi in prova, alcuni si fanno notare e potrebbero fare il salto di qualità. I tifosi attendono con fiducia, consapevoli che il futuro si costruisce anche così, con sudore e investimenti mir

NAPOLI – Non si vive di soli Vergara, ma il Napoli lavora da anni per scoprirli prima e valorizzarli meglio. Il bilancio recente del settore giovanile racconta una realtà spesso sottovalutata: da Insigne ad Antonio, passando per Luperto, Gaetano, Ambrosino, Zanoli, Zerbin e Contini, il vivaio azzurro ha prodotto calciatori capaci di giocare con continuità tra Serie A e Serie B. Numeri e percorsi che, come sottolinea Il Mattino di Napoli, confermano come l'obiettivo di una cantera non sia creare stelle immediate, ma giocatori affidabili nel tempo.

