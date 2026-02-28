IL MARCHIO DELLE OLIMPIONICHE! Voetter Oberhofer dominano il doppio femminile a St Moritz!

Andrea Voetter e Marion Oberhofer si sono imposte nel torneo di doppio femminile a St. Moritz, dimostrando grande dominio sulla competizione. Le due atlete hanno conquistato la vittoria senza lasciar spazio alle avversarie, confermando la loro superiorità in questa disciplina. La finale si è conclusa con un risultato netto, sottolineando la loro costanza e determinazione nel corso della gara.

Inarrestabili! Andrea Voetter e Marion Oberhofer non si fermano più e, dopo l’indimenticabile medaglia d’oro conquistata ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, ripartono dalla Coppa del Mondo centrando un altro successo, confermando di essere davvero in un “magic moment” che, speriamo, non si fermi più! Andrea Voetter e Marion Oberhofer, infatti, hanno dominato, senza mezzi termini, la tappa di Sankt Moritz (Svizzera) penultimo appuntamento della Coppa del Mondo di slittino doppio femminile. Le azzurre hanno rifilato distacchi pesantissimi a tutte le rivali, incominciando dalle tedesche Elisa-Marie Storch e Pauline Patz che chiudono a 595 millesimi, mentre completano il podio le lettoni Anda Upite e Madara Pavlova a 605. 🔗 Leggi su Oasport.it

