LIVE Slittino Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA | debuttano Voetter Oberhofer

Oggi le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si aprono con le prime prove di slittino doppio femminile. La coppia VoetterOberhofer fa il suo debutto ufficiale in una gara molto attesa, trasmessa in diretta. Gli atleti scendono in pista questa mattina, mentre gli appassionati seguono passo passo le loro performance in tempo reale. La competizione promette emozioni e sorprese, con le prime classifiche che già si fanno attendere.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prime due prove in direzione della gara di slittino doppio femminile valevoli per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul tracciato intitolato al leggendario Eugenio Monti vedremo i primi due allenamenti in vista della gara, due manche che permetteranno alle coppie presenti di rompere il ghiaccio con il budello ampezzano. Quale sarà il programma della giornata? Il primo allenamento ufficiale del doppio femminile prenderà il via alle ore 14. 🔗 Leggi su Oasport.it

Fischnaller torna in pista e punta a conquistare un’altra medaglia alle Olimpiadi di Milano Cortina.

