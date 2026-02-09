LIVE Slittino Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA | tornano in pista Voetter Oberhofer

Questa mattina si sono svolte le prove del doppio femminile di slittino ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Voetter e Oberhofer sono tornate in pista, pronte a confrontarsi con le altre squadre. La gara è in corso e i primi tempi stanno già dando segnali interessanti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle prove del doppio femminile di slittino ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Sul budello 'Eugenio Monti' di Cortina d'Ampezzo proseguono gli allenamenti ufficiali dei doppi femminili con la terza e la quarta manche. Andrea Voetter e Marion Oberhofer tornano in azione per continuare a studiare il budello olimpico. La coppia italiana riparte dal secondo posto ottenuto nelle prime due manche e va a caccia di nuove sensazioni in vista delle due manche di mercoledì con in palio le medaglie.

