Il malore improvviso del tranviere esperto Il freno d' emergenza non ha funzionato

Un tranviere esperto ha accusato un malore improvviso mentre era in servizio, causando un'interruzione del servizio. Durante l'incidente, il freno d'emergenza del veicolo non ha funzionato come previsto. Le autorità stanno eseguendo tutti gli accertamenti necessari per chiarire quanto avvenuto e valutare eventuali responsabilità. La dinamica dell'incidente è al centro delle indagini in corso.

"Stiamo facendo tutti gli accertamenti necessari con il coordinamento della autorità giudiziaria e vagliando tutte le ipotesi" parola del comandante della polizia locale di Milano Gianluca Mirabelli,che sta indagando sul deragliamento del tram della linea 9 avvenuto ieri verso le 16 a Milano in viale Vittorio Veneto, zona porta Venezia e che ha causato la morte di due persone e 48 feriti. Il tram, proveniente da piazza della Repubblica e diretto verso Porta Venezia avrebbe dovuto appunto andare dritto: ha invece saltato una fermata ed ha imboccato lo scambio ad alta velocità andandosi a schiantare contro un ristorante giapponese all'angolo di via Lazzaretto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Incidente tram a Milano, il tranviere: "Ho avuto un malore". Si indaga per omicidio colposo. Sequestrato il cellulareLa pista principale resta quella legata a un errore umano - magari per un malore - e non a un guasto tecnico.

"Le Constellation", parla un esperto di esplosivistica: cosa è accaduto e tutto quello che non ha funzionato"In due minuti l'aria nel locale Le Constellation è diventata irrespirabile dopo l'inizio dell'incendio.

