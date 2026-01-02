Le Constellation parla un esperto di esplosivistica | cosa è accaduto e tutto quello che non ha funzionato

Le Constellation è stato il teatro di un grave incendio che ha provocato un'immediata alterazione della qualità dell'aria all’interno del locale. Un esperto di esplosivistica analizza gli eventi, spiegando cosa è successo e quali aspetti non hanno funzionato durante l’incendio. Questo approfondimento mira a chiarire le cause e le dinamiche dell’incidente, offrendo un quadro dettagliato di quanto avvenuto e delle eventuali criticità emerse.

“In due minuti l’aria nel locale Le Constellation è diventata irrespirabile dopo l’inizio dell’incendio. Per salvarsi, le persone avrebbero dovuto strisciare sul pavimento per sfuggire al flashover, il fenomeno per cui tutti i materiali combustibili in un ambiente prendono fuoco in contemporanea”. Queste le parole di Danilo Coppe, uno dei maggiori esperti italiani nel campo dell’esplosivistica e fondatore e presidente dell’Ire di Parma, che all’Adnkronos ha spiegato le modalità con cui le vittime dell’incidente avrebbero potuto salvarsi. Incendio a “Le Constellation”, parla l’esperto di esplosivistica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Dopo l’incendio nel bar “Le Constellation” a Crans-Montana restano macerie, vittime e famiglie in attesa di notizie. Il bilancio ufficiale parla di 47 morti e 115 feriti; tra loro molti italiani, tutti tra i 16 e i 17 anni. Sei risultano ancora dispersi e tredici sono ricover - facebook.com facebook

A Le Constellation, il disco bar figo per la jeunesse dorée di Crans Montana, in Svizzera, al piano interrato, questa notte c’è stata un’esplosione e poi un incendio. Parlano di morti e feriti x.com